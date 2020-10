Allegro bije rekord za rekordem. Wartość firmy przebiła okrągłe 100 mld zł

Dwa tygodnie temu na warszawskiej giełdzie zadebiutował właściciel serwisu Allegro. Już na starcie było to wydarzenie co najmniej ostatniej dekady. Spółka jeszcze przed pierwszym notowaniem na GPW znalazła chętnych na akcje warte ponad 9 mld zł, co było największą ofertą publiczną w historii.