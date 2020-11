Allegro vs. Amazon. Będzie wojna? "Konkurencja jest dla wszystkich dobra"

Marcin Łukasik: Jesteśmy po ogłoszeniu wyników finansowych Allegro za trzeci kwartał tego roku. To pierwsze wyniki firmy, które zostały opublikowane po debiucie giełdowym. Kluczowy jest też moment ogłoszenia, czyli trwający kryzys gospodarczy, który został wywołany pandemią COVID-19. Jaki był miniony kwartał?

Francois Nuyts, prezes Allegro: To był korzystny okres. Nasz zysk netto w trzecim kwartale, skorygowany o jednorazowe koszty związane wejściem spółki na giełdę i refinansowaniem długu, wyniósł 147,4 mln zł (po uwzględnieniu tych kosztów Allegro miało natomiast 132 mln zł straty – red.).

Kluczowe jest w tym to, że wartość sprzedanych produktów w tym czasie wyniosła 8,25 mld zł. Widzimy, że wynik budują w dużej mierze aktywni kupujący, którzy odwiedzają Allegro coraz częściej i robią coraz większe zakupy. Skorygowana EBITDA, czyli wynik operacyjny bez amortyzacji i uwzględnienia jednorazowych kosztów związanych z wejściem na giełdę, wyniosła 408,5 mln zł. To nieco mniej, niż oczekiwaliśmy, ale wynika to z tego, że znacząco zainwestowaliśmy w rozwój.