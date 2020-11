Konferencja premiera. Morawiecki o "sukcesie gospodarczym" w pandemii

- Widzimy po skutkach pierwszej fali, jakie piętno pandemia odcisnęła na gospodarce. Nasze instrumenty walki z kryzysem przynoszą rezultaty. Polska idzie w dobrym kierunku - to przede wszystkim niski poziom bezrobocia i wysoki poziom aktywności ekonomicznej ludności - dodał.

- Tutaj nie tylko mamy jedne z najlepszych wyników w Europie, a nawet na świecie, ale w trzecim kwartale mamy do czynienia z przyrostem większym niż sprzed czasu epidemii - podkreślił premier.

- To jest rzecz, o której gdy powiedziałem kilku kolegom z Rady Europejskiej, innym premierom, to aż nie mogli uwierzyć - powiedział Morawiecki.

- To nie zadziało się bez przyczyny. Udało się to dzięki naszym działaniom, takim jak zwolnienie ze składek ZUS, świadczenia postojowe, pracownicze czy bezpośrednie dotacje dla firm - chwalił działania rządu szef Rady Ministrów.

Tarcza 2.0

Premier Morawiecki zapowiedział wdrożenie tarczy antykryzysowej 2.0. - Ta tarcza będzie kluczowa z punktu widzenia walki z drugą falą epidemii. To co najmniej 35 do 40 mld zł - zapewnił.