Allegro zaskoczyło wynikami. Chce zwiększyć zatrudnienie o ponad tysiąc osób

Przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 60 proc. w skali roku i sięgnęły 1,21 mld zł. Natomiast wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Allegro wyniosła 9,6 mld zł, co oznacza wzrost o 46 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku.

Na koniec I kwartału liczba aktywnych kupujących przekroczyła 13,2 mln, co oznacza wzrost o 13 proc. rok do roku. Natomiast przeciętne roczne wydatki na jednego kupującego wzrosły do prawie 2880 zł, czyli o niecałe 40 proc. Allegro odnotowało również dwucyfrowy wzrost liczby sprzedawców, w tym zagranicznych, a także liczby ofert.