Amerykańskie indeksy biją rekordy. Analitycy mówią o "kamieniu milowym"

Wtorkowa sesja na amerykańskiej giełdzie zakończyła się znacznymi wzrostami notowań akcji na poziomie około 1,5 proc. Trwająca już dłuższy czas seria sprawiła, że indeks Dow Jones po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 30 tys. pkt. Nowy rekord osiągnął także S&P500. Grupują one największe koncerny z USA.

- Mamy kolejny przykład, jak wysoko rynki i cała gospodarka zaszły od dna w marcu. Chociaż 30 tys. pkt. na Dow Jones to nie jest dużo więcej niż 29999 pkt., to jednak jest coś specjalnego w osiągnięciu tego kamienia milowego - ocenia sytuację Ryan Detrick, szef strategów rynkowych z LPL Financial.