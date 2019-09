Anwil ma umowę z Prochemem dot. budowy infrastruktury za ok. 1,3 mld zł

"Projekt zakłada wzrost zdolności produkcyjnych nawozów Anwil S.A. o 495 tys. ton rocznie, czyli do 1 461 tys. ton rocznie. Szacowany całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 1,3 mld zł. Zakończenie inwestycji planowane jest do połowy 2022 roku. Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu zysk operacyjny EBITDA Anwil S.A., może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie" - czytamy w komunikacie.