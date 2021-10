Apple rozczarowało. Gigant z Cupertino pobity przez Microsoft

victor 46 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wy o Jablku, ktore zgnije, a ja poznalem lata - tak, prawda jest ze od potopu minelo 2021 lal, a od stworzenia ziemi do potopu to lat jest 3761 zwanymi - przed nasza era, a zatem obecnie od powstania ziemi mamy lat 5782. A to sie zgadza z kalendarzem Judeaiczykow (Zydow) jednak reszta Izraela liczy lata od potopu, 2021...