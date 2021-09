Rekordowe zatory w portach USA. Amerykanie obawiają się, że będą musieli przełożyć święta

Amerykańskie media żyją zatorem, jaki powstał przed kilkoma portami Zachodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych. W kolejce na rozładunek przed portami Los Angeles i Long Beach w poniedziałek czekało 46 statków - poinformowała na Twitterze organizacja zajmująca się analizą transportu morskiego Marine Exchange of Southern California. Udostępniła również zdjęcie ukazujące "korek".

- Dane z portów wskazują, że przed wybuchem pandemii przeważnie tylko jeden statek oczekiwał na możliwość wpłynięcia - powiedział Kip Louttit, dyrektor wykonawczy Marine Exchange of Southern California, cytowany przez internetowy serwis "New York Post".

- Statki w portach Los Angeles i Long Beach czekają średnio 10-15 dni na cumowanie z powodu ciągłego zatłoczenia portów. Należy pamiętać, że dotarcie do tego punktu zajęło branży rok, śmiało można więc powiedzieć, że powrót do normalnego poziomu lub dostosowanie się do wyższego popytu, może zająć równie długo - mówi money.pl Sri Laxmana, wiceprezes ds. globalnych usług oceanicznych w C.H. Robinson.