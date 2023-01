Apple wypada z prestiżowego klubu. Wartość firmy maleje

Gabi 29 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Zapytano księcia Liechtensteinu (była to swoista unia ze Szwajcarią) co będzie jak zostaniemy zaatakowani przez III Rzeszę. Odpowiedział, że wtedy każdy Szwajcar wystrzeli dwa razy!. Liczba uzbrojonych Szwajcarów x2 = całkowite możliwości mobilizacyjne niemieckiej armii. Powinniśmy brać przykład szczególnie mając położenie jakie mamy. Nasza Ustawa która reguluje co wolno Polakowi posiadać została napisana przez naszego okupanta i nie wiele zmieniona. Wstyd, że rządzący nie zadbali do dziś o Polaków w tej kwestii. Każda potencjalna Bucza po części będzie obwiniać na wieki takich jakich mamy rządzących, że Polaków traktuje się jak niewolników we własnym kraju