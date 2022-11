Starcia w chińskiej fabryce iPhone'ów. Rozwścieczeni pracownicy domagali się pieniędzy

O sprawie informuje "Financial Times" i zauważa, że Foxconn zaoferował nowo zatrudnionym pracownikom 10 tys. juanów (ok. 1,4 tys. dolarów) za to, by zdecydowali się opuścić fabrykę i powrócili na kwarantannę do hoteli pracowniczych. W ten sposób podwykonawca Apple'a próbuje rozładować napięcia, które doprowadziły do protestów w fabryce, o czym informowaliśmy w money.pl.