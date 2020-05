ATM Grupa wznowi produkcję seriali z końcem maja. Scenariusze dostosowane do epidemii

Zespoły produkcyjne ATM Grupy podjęły skonkretyzowane działania zmierzające do wznowienia realizacji zdjęć do niemal wszystkich produkcji - podała spółka. Gotowość ma osiągnąć 25 maja.

ATM to największe niezależne studio produkcyjne w Polsce. Odpowiada m.in. za realizację teleturniejów, a także seriali takich jak "Pierwsza miłość", "Ojciec Mateusz", "Świat według Kiepskich" czy bardziej ambitnych tytułów jak np. "Wataha".

Przedstawiciele spółki wskazali, że zostały już przygotowane procedury bezpieczeństwa planów zdjęciowych, zweryfikowane i zatwierdzone przez ekspertów medycznych, którzy byli uczestnikami m.in. polskich misji medycznych do włoskiej Lombardii czy USA.

"Oczywiście, nie mamy gwarancji, że do planowanego dnia wznowienia zdjęć nie zaistnieje szczególna sytuacja bądź zmiana rządowych przepisów, która opóźni ten termin lub spowoduje konieczność jego przełożenia na czas nieokreślony" - czytamy w komunikacie.

Mimo organizowanych zabezpieczeń ATM liczy się też z ryzykiem, że z przyczyn niezależnych nie uda się uniknąć zarażeń członków ekip, do których mogłoby dojść czy to na planach, czy też w innych miejscach, w których będą oni przebywać w okresach zdjęciowych.

ATM Grupa podkreśla, że rozważając i analizując te ryzyka, doszła jednak do wniosku, że czas przestoju wydłużany do momentu, kiedy zagrożenie epidemiczne przestanie istnieć, jest niemożliwy do wiarygodnego przewidzenia.