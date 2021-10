Australijczycy chcą wydobywać miedź z KGHM. Jest oferta na udziały w Sierra Gorda

Japończycy przyznali, że dostali propozycję odkupienia ich udziałów w kopalni przez australijską grupę górniczą South32. Wszystko wskazuje więc na to, że polski państwowy gigant będzie miał nowego partnera.

Za 45 proc. udziałów w projekcie Sierra Gorda Australijczycy chcą dać 1,55 mld dolarów. Pozostałe 55 proc. jest w rękach KGHM . I to właśnie w dużej mierze od polskiej spółki, a dokładniej jej głównego właściciela (Skarbu Państwa) zależy, czy South32 wejdzie do biznesu.

KGHM ma wszystko w swoich rękach

"Dokument podlega analizie z perspektywy przysługującego KGHM prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w Sierra Gorda należących do Sumitomo" - podkreśla zarząd polskiej spółki. I dodaje, że o tym, czy KGHM zdecyduje się na przejęcie udziałów należących do tej pory do Japończyków, poinformuje później.