AWSA ma dużą stratę. Spółka chce ją pokryć z przyszłych zysków

Kwota ta stanowi 46 proc. przychodów, ale zarazem to wynik o 59 mln złotych niższy niż w 2019 roku. Można to wytłumaczyć wybuchem pandemii w 2020 roku, która wpłynęła na zmniejszenie natężenia ruchu na A2.

Skąd te straty? "PB" wskazuje, że pochodzą one m.in. z zaciągniętego kredytu komercyjnego w Ministerstwie Finansów. Komisja Europejska zmusiła spółkę do jej spłaty, ponieważ uznała przyznane 895 mln złotych jako niedozwoloną pomoc publiczną. Koncesjonariusz przegrał przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale odwołał się od wyroku.

- Intencją władz spółki jest pokrycie wszystkich strat do końca trwania okresu koncesji - zapewnia rzeczniczka, cytowana przez dziennik. To oznacza, że AWSA daje sobie czas do 2037 roku.