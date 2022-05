Baltic Pipe wypełniony gazem z własnego wydobycia PGNiG. Projekt ruszy na jesieni

Jaki gaz popłynie Baltic Pipe? PGNiG dąży do jak największego zapełnienia Baltic Pipe gazem z własnego wydobycia. Według przyjętej prognozy rocznie powinno to być co najmniej 2,5 mld m sześc. w pierwszych latach użytkowania gazociągu, z perspektywą produkcji własnej na poziomie 4 mld m sześc. w 2027 r.