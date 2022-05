Polska i Litwa połączone gazowo. "Aspirujemy do pozycji ważnego kraju tranzytowego"

Gazociąg GIPL ma długość 508 km. Łączy Polskę i Litwę . Po stronie polskiej ma długość ok. 343 km, a po stronie litewskiej ok. 165 km. Ciśnienie robocze gazociągu wynosi 8,4 MPa przy średnicy 700 mm.

GIPL współfinansowany z pieniędzy UE

Od 1 maja do 30 września techniczna przepustowość gazociągu w kierunku Litwy wyniesie w przeliczeniu 2 mld m sześc. rocznie, a w kierunku Polski — ok. 1,9 mld m sześc. gazu rocznie (to ok. 10 proc. rocznego zapotrzebowania Polski). Docelowo gazociąg będzie miał zdolność przesyłową rzędu 2,5 mld m sześc. rocznie w kierunku Litwy i 2 mld m sześc. w kierunku Polski. GIPL to nowy element polskiej sieci przesyłowej gazociągów, która liczy 11 394 km, ma 68 punktów wejścia i 925 punktów wyjścia. W sieci pracuje 14 tłoczni, ma ona 34 węzły.