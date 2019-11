Bank Handlowy: Rezerwy w IV kw. nie będą tak duże, jak w III kw. 

"Uważam, że następne 3 lata pokażą, że Citi Handlowy jest konserwatywnym bankiem, z ryzykiem niższym niż w sektorze bankowym. To perspektywa planu strategicznego" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej.

"My w tym roku - wyjmując to zdarzenie jednorazowe - mamy 40 pb kosztów ryzyka. Zakładamy, że ten znormalizowany poziom wynosi 40-50 pb" - powiedział Sikora.

"Kierując się konserwatywnym podejściem do ryzyka, zrobiliśmy rezerwy po to, by nie ciągnąć za sobą niepewności w tym wymiarze. Dowiązaliśmy też rezerwę - zdecydowanie mniejszą - na przypadek z I kw. br." - wyjaśnił.