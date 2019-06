Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,5% z 4%

"W dalszym ciągu motorem wzrostu pozostaje konsumpcja, jednak początek 2019 r. przyniósł wyraźną intensyfikację aktywności inwestycyjnej (wzrost o 12,6% r/r, po 6,1% r/r w ostatnim kwartale 2018), w tym w sektorze przedsiębiorstw. Oczekujemy, że wzrostowi konsumpcji w najbliższych kwartałach będzie sprzyjała nadal korzystna sytuacja na rynku pracy oraz wzrost transferów socjalnych (w II kw. 2019 'trzynasta emerytura ', w IV kw. 19 rozszerzenie programu Rodzina 500 + na pierwsze dziecko). Jeżeli będzie temu towarzyszył dalszy dynamiczny wzrost inwestycji, to możemy być świadkami kolejnego bardzo udanego roku dla polskiej gospodarki . Biorąc pod uwagę solidny wzrost w pierwszym kwartale oraz korzystne perspektywy dla krajowej gospodarki, rewidujemy prognozę wzrostu PKB w 2019 r. do 4,5% z 4% oczekiwanych wcześniej" - czytamy w raporcie miesięcznym banku.

"O ile nie zmaterializują się zagrożenia związane z presją na wzrost cen energii elektrycznej, to Rada Polityki Pieniężnej będzie utrzymywała stopy procentowe na obecnym poziomie do końca 2020 r. Równocześnie należy jednak pamiętać, że w środowisku szybkiego wzrostu gospodarczego i napiętej sytuacji na rynku pracy - jeśli będą niespodzianki inflacyjne, to będą to niespodzianki 'w górę'" - napisano też w raporcie.