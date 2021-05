Bank Pekao został sponsorem polskiej koszykówki

Umowa, która zacznie obowiązywać od lipca potrwa do końca czerwca 2022 roku.W ramach umowy Pekao zostanie sponsorem Reprezentacji Polski Koszykarzy i Koszykarek oraz Reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach.

- W sport angażujemy się od lat, ale chcemy to zaangażowanie zwiększyć. Zdecydowaliśmy się na koszykówkę, bo jest to dyscyplina, która w ostatnim czasie dynamicznie się rozwija i zyskuje nowych fanów. Oczywiście to zasługa przede wszystkim naszej kadry, która osiąga sukcesy na arenie międzynarodowej – powiedział Leszek Skiba, prezes Pekao.