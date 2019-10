Bank Światowy podał prognozy dla Polski. PKB wzrośnie o 3,6 proc. w 2020 r.

Obejrzyj także: Służba zdrowia to worek bez dna. Kadry i pieniądze to nie wszystko

"Niemniej jednak oczekuje się, że wzrost realnych dochodów doprowadzi do dalszych spadków poziomu ubóstwa: przewiduje się, że stopa ubóstwa - na poziomie 5,5 USD na dzień liczonego wg parytetu siły nabywczej z 2011 r. - spadnie do 1,9 proc. w 2019 r. i do 1,6 proc. 2021 r." - napisano.

"Zwykle jest tak, że zdecydowana większość migrantów są to osoby w wieku produkcyjnym i dlatego - zwiększając liczebność siły roboczej - mogą oni pomóc zmniejszać presję demograficzną, a także przyczyniać się do podnoszenia wydajności i pobudzania wzrostu gospodarczego" - napisano w dokumencie.

Bank Światowy podkreśla ponadto, że odsetek imigrantów w Europie gwałtownie wzrósł w ciągu ostatnich czterech dekad, a co więcej, co trzeci imigrant na całym świecie trafia teraz do Europy. Migracja wewnątrzregionalna jest również wysoka w Europie i Azji Środkowej, z 80 proc. udziałem emigrantów decydujących się na przeprowadzkę do innych krajów regionu.