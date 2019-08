Historyczny rekord długu. Tak mało Polska nie płaciła nigdy

Zobacz też: Polska wydaje coraz więcej na programy socjalne. Co to oznacza dla gospodarki

Źródełko finansowania programów rządowych przekształca się w ten sposób w coraz szerszy strumień. Obsługa długu państwa to przecież poważny wydatek. W ciągu sześciu miesięcy roku wydano na to ponad 14 mld zł. To ponad 7 proc. łącznych wydatków państwa.

Wkrótce rząd może zresztą płacić nawet mniej. Notowania rynkowe polskich papierów 10-letnich zeszły przy tym w czwartek poniżej 2 proc. po raz drugi w ostatnim czasie. Wygląda na to, że na tym poziomie zadomowimy się na dłużej, a jest szansa na historyczny rekord, czyli poniżej 1,94 proc. To co udało się uzyskać na aukcji w czwartek, to może być więc tylko krok w kierunku niższego oprocentowania i oszczędności państwa mają szansę rosnąć.