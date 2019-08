BIEC: BOP spadł o 13,3 pkt w VII, rynek e-ofert pracy osiągnął szczyt możliwości

"Z każdym miesiącem utwierdza on w przekonaniu o pogarszającej się sytuacji na rynku wakatów. Przyczynia się do tego ochłodzenie klimatu koniunktury gospodarczej, wywoływanej kurczącym się tempem napływu nowych zamówień do przedsiębiorstw krajowych, rosnącymi kosztami pracy oraz perspektywami spadku popytu wewnętrznego na tle wzrostu cen. Słabnący wpływ koniunkturalnych impulsów na rynku wakatów potwierdzają zmiany bezrobocia rejestrowanego. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, po raz pierwszy od maja 2017 roku wzrosła, choć nieznacznie, bo o 0,1 pkt proc. i wyniosła 5,6%" - czytamy w raporcie.