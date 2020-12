Bitcoin bije rekordy. Pokonał granicę 100 tysięcy złotych

Franek 14 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Przy 24 tysiącach $ uważałem, że to się zaraz zawali jak w 2017, przy 28 tys. Nadal tak uważam. Na rynku panuje chciwość, wykres wygląda tak jakby miał się za chwilę wygiąć w lewą stronę, jeżeli ma się coś stać z bitcoinem, to jest to idealny moment. Oczywiście pewności nie mam, ale pewny jestem tego, że teraz bym nie kupił, może jakby spadł do okolic 5 tys. Dolarów, to bym się zastanowił.