Bitcoin rekordowo drogi. Kurs przebił 20 tysięcy dolarów

Ten moment gdy taksówkarz i nauczyciel mówi, że trzeba inwestować w Bitcoina oznacza, że trzeba go sprzedać i czekać jak spadnie by dopiero odkupić. To samo rok temu było w mieszkaniami, ulica zaczęła mówić, że to "pewny zysk i megainwestycja" no i ceny spadać zaczęły. W sumie parę miesięcy temu czytaliśmy jakie inwestowanie w złoto jest super, że rekord 2000 za uncję został pobity... no i ulica stała się dawcami kapitału i teraz złoto 1850.