COVID-19 i praca zdalna. W tej formule pracuje tylko kilka procent zatrudnionych

Tylko pracownicy biurowi mogą pracować zdalnie, zwłaszcza ci z budżetówki, no może krawcowe mogą szyć w domu, cukiernicy piec troszeczkę, ale to trzeba mieć odpowiednie warunki w domu, wtedy można wykonywać sporo rzeczy, nawet meble robić, skoro lekarz może leczyć przez telefon, a nauczyciel uczyć? Wtedy biurowce, urzędy, szkoły, przychodnie w obecnym ich kształcie nie są potrzebne. Rząd tez może zdalnie rządzić, czyli żadne budynki publiczne nie są potrzebne, bo i msza może być zdalnie, a więc nastanie czas pracy z domu, hydraulik też powie nam przez telefon lub zoom , jak naprawić zlew, no i może to jest nasza przyszłość?????