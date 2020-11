Bitcoin bije rekordy. Wirtualna waluta warta prawie 20 tys. dolarów

Od dłuższego czasu inwestorzy emocjonują się rosnącym w siłę euro, które zyskuje względem dolara. To jednak nic przy tym, co dzieje się w "równoległej rzeczywistości" kryptowalut lub - jak nazywają je niektórzy - wirtualnych walut.

W poniedziałek w szczytowym momencie jeden bitcoin był wyceniany na około 19 842 dolary (ponad 73 tys. zł). To oznacza blisko 16-procentową zwyżkę w porównaniu z zamknięciem piątkowej sesji, gdy za wirtualną walutę inwestorzy płacili niewiele ponad 17 tys. dolarów.

Inwestorzy, którzy w czasie największej paniki rynkowej w marcu postawili na bitcoina - wartego wtedy blisko 4 tys. dolarów - teraz są do przodu około 400 proc.

Skąd takie zainteresowanie bitcoinem? W przeciwieństwie do złota nie można go nazwać "bezpieczną przystanią". Wręcz przeciwnie. Ze względu na ogromne wahania jego wartości (w czwartek jego cena spadła ponad 2 tys. dolarów) uznawany jest za jedno z bardziej ryzykownych aktywów finansowych.

Fenomen bitcoina może brać się z szeroko rozumianego postępu technologicznego, który zachodzi w wyniku pandemii. Wiele procesów (np. zakupy) zostało przeniesionych do świata wirtualnego. To może stanowić furtkę do upowszechnienia i popularyzacji bitcoina, jako nowego sposobu płatności.