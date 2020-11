"Holding PiS" przegrywa w starciu z COVID-19. Tylko jedna państwowa spółka poprawiła wyniki

Nie ma co liczyć na to, że na konferencji premiera usłyszymy o wynikach finansowych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. A jest ku temu okazja, bo właśnie skończył się sezon publikacji raportów kwartalnych.

Niestety, nie ma się czym chwalić, bo spośród 15 największych państwowych firm notowanych na giełdzie w Warszawie 13 notuje wyraźne pogorszenie wyników, w tym sześć nawet nie może pochwalić się złotówką zysku. Zamiast tego mają straty od kilkunastu milionów do ponad miliarda złotych.

"Holding PiS" 2020

Pod kreską

Warto jednak dodać, że za tak zły bilans odpowiada głównie dramatyczny pierwszy kwartał, gdy straty przekroczyły 1,3 mld zł - a przez większą jego część epidemii w naszym kraju jeszcze nie było. Drugi kwartał upłynął na kilkudziesięciu milionach straty, a w trzecim udało się wyjść na plus (249 mln zł). Można więc mieć nadzieję, że najgorsze już za Lotosem.

"Sytuacja na rynku rafineryjnym pozostaje trudna, co odbija się na wynikach finansowych wszystkich spółek z branży. (...) Choć sytuacja na polskim rynku paliw w trzecim kwartale ulegała poprawie - przede wszystkim w zakresie popytu na benzynę na skutek nadejścia okresu wakacyjnego - to prawdopodobnie ubytki z poprzednich miesięcy są zbyt duże, aby możliwe było nadrobienie ich w 2020 roku" - przyznaje zarząd w komentarzu do wyników.