PZU wtopił na inwestycji w banki. Odrabianie strat może zająć wiele lat

Banki podnoszą opłaty. "Muszą zarabiać"

"Analizując inwestycję Grupy PZU w sektor bankowy należy wziąć pod uwagę nie tylko to, że warunki biznesowe dla działalności banków bardzo istotnie się zmieniły, ale również to, w jakie inne aktywa Grupa PZU mogłaby w tym czasie zainwestować posiadane nadwyżki kapitałowe. W obecnym środowisku bardzo niskich stóp procentowych inwestycja w wiele klas aktywów jest obarczona bardzo wysokim ryzykiem przy nieznacznym zwrocie na zainwestowanym kapitale" - wskazuje spółka.

- Co do przejęć, to myślę, że zarząd PZU powinien skupić się na restrukturyzacji banków, które posiada, ponieważ jest tam wiele pracy do wykonania - mówi Tomasz Bursa, wiceprezes i dorada inwestycyjny w OPTI TFI.