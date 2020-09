PZU z dużym spadkiem zysków. Choć o wiele mniejszym niż prognozowali eksperci

Jedna z największych państwowych spółek (Skarb Państwa ma prawie 35 proc. akcji) odkryła karty. Zgodnie z wszelkimi prognozami, PZU było skazane na znaczący spadek wyników finansowych w związku z kryzysem wywołanym koronawirusem. Tak też się stało, choć trudno mówić o zawodzie. Co więcej, mamy pozytywne zaskoczenie.

W związku z tym średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP wskazywała, że w drugim kwartale PZU mogło zarobić na czysto zaledwie 59 mln zł. A przypomnijmy, że w analogicznym okresie poprzedniego roku zysk wyniósł 734 mln zł. Ostatecznie spadł, ale do 185 mln zł, co oznacza, że zyski przebiły prognozy ponad trzykrotnie.

Marki Lotos i PGNiG zostaną. Przejęcie planowane na 2021 rok

Jeśli dodamy wyniki drugiego kwartału do zysków z pierwszych trzech miesięcy roku, okaże się, że dotychczasowy bilans to 301 mln zł. Z takiej kwoty mogłaby być zadowolona mniejsza giełdowa spółka, ale dla giganta ubezpieczeniowego, który ma też udziały w dwóch dużych bankach to jednak bardzo słaby wynik. Rok wcześniej zyski całej grupy PZU po półroczu sięgały prawie 1,5 mld zł.