Deficyt budżetu przekracza 16 mld zł. Ministerstwo pokazało szczegółowe dane

Jeszcze przed wybuchem epidemii, gdy rząd zapowiadał brak deficytu, można byłoby uznać ten wynik za fatalny. Teraz, p o znowelizowaniu budżetu, który zakłada dziurę w kasie państwa przekraczającą 100 mld zł , wygląda to całkiem pozytywnie.

Sytuacja wygląda lepiej także w porównaniu do maja, gdy bilans wyglądał zdecydowanie najgorzej. Wtedy deficyt sięgał 26 mld zł. Wynikało to m.in. z niemal najniższych wpływów do budżetu, które wyniosły w maju niecałe 27,5 mld zł. W lipcu były 11 mld zł wyższe.