Bitcoin poddał się rynkowym strachom. Zsunął się ze szczytu w przepaść

promyk85 16 min. temu

Jedna transakcja BTC to ponad tona CO2. Niedługo ze względów klimatycznych ten rak będzie w każdym cywilizowanym miejscu na świecie zakazany jak fabryki azbestu, a co za tym idzie korzystać z tego będą tylko przestępcy, przy czym wartość spadnie niemal do zera.