Bitcoin przełamał kolejną barierę. PayPal i Facebook nakręcają zainteresowanie

Cena bitcoina gwałtownie odbiła od końca lipca 2021 roku, w stosunku do poziomów, jakie osiągała kilka miesięcy wcześniej. Ten rok jest prawdziwym rollercoasterem dla kryptowalut.

Cena w zeszłym tygodniu osiągała poziomy w okolicach 46 000 dolarów, po czym spadła do poziomu 44 000 dolarów w czwartek. Od tego czasu nastąpił kolejny wzrost pod koniec tygodnia, kiedy bitcoin z poziomu 44 177 dolarów wzrósł do ok. 50 147 dolarów w momencie pisania tego tekstu.