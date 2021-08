Bitcoin wart prawie 200 tys. zł. Przekroczenie tej granicy może być kluczowe

Wieści z rynku

We wspomnianym ataku hakerskim wszystko skończyło się dobrze. Złodziej ukradł najpierw kryptowaluty warte 610 mln dolarów. Był to jeden z największych ataków. Okazał się to jednak tylko pokaz siły. Haker bowiem zwrócił kryptowaluty. Według Poly Network, atak przeprowadził tzw. "biały haker", czyli dokonano go w dobrej intencji, pokazując luki w systemie.