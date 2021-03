Bitcoin wart tyle co kawalerka w dużym mieście. Padł kolejny rekord na giełdzie

Hitem inwestycyjnym 2020 roku był m.in. bitcoin. Ta wirtualna waluta ponad 12 miesięcy temu była wyceniana na około 30 tys. zł, a w nowy rok wchodziliśmy z wycenami przekraczającymi 100 tys. zł. Już wtedy wielu sceptyków ostrzegało, że ta bańka spekulacyjna za chwilę pęknie. Do tej pory nie pękła.

Co więcej, bitcoin bije właśnie nowe rekordy. Oficjalne notowania pokazują, że inwestorzy w środę płacili za niego ponad 214 tys. zł. Kurs przebił szczyt z 22 lutego.

Posiadając jednego bitcoina można w Polsce kupić już blisko 30-metrową kawalerkę w dużym mieście . Byłby to też solidny wkład własny przy zakupie typowego 60-metrowego mieszkania w Warszawie.

Bitcoin nie tylko nie ma fizycznej postaci (dlatego niektórzy nazywają go wirtualną walutą), ale też jest przedmiotem silnej spekulacji. Nie jest to środek płatniczy powszechni akceptowany. Jest też poza kontrolą np. banków centralnych i innych instytucji, stąd też wykorzystywany jest m.in. do prania pieniędzy i innej nielegalnej działalności.