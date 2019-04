BM Reflex: Wzrosty cen paliw na stacjach powinny wyhamować

Przedświąteczny tydzień przynosi nam kontynuację podwyżek cen benzyn na krajowych stacjach, co jest wynikiem obserwowanych wcześniej podwyżek cen hurtowych. W skali tygodnia benzyna Pb95 podrożała w kraju 8 gr/l do średniego poziomu 5,20 zł/l. Aktualnie litr benzyny Pb95 jest w Polsce średnio 4 gr/l droższy od oleju napędowego, którego średnia cena detaliczna spadła w skali tygodnia 3 gr/l do 5,16 zł/l.