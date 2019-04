Ceny paliw pójdą w górę. Ropa najdroższa w tym roku

- Notowania europejskiej ropy Brent po kilku dniach wzrostów dotarły do rejonu 70 dol. za baryłkę i najprawdopodobniej w najbliższych godzinach będą tę granicę testować - podaje Dorota Sierakowska, analityk surowcowy DM BOŚ. Sygnałów o mniejszej produkcji u największych producentów jest całe mnóstwo. A to tylko nakręca wzrost notowań paliw.

Arabia Saudyjska naciska na ograniczenie produkcji, a w Wenezueli są wyłączenia prądu i oczekuje się spadku dostaw. Co więcej, trzy kraje z ośmiu największych importerów ropy z Iranu, którym Waszyngton mimo sankcji przedłużył zezwolenia na import ropy z Iranu do 2 maja, już zredukowało dostawy do zera - podał Brian Hook, specjalny wysłannik administracji USA do Iranu.