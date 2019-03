Ceny paliw. W Polsce płacimy naprawdę mało. Taniej mają tylko Bułgarzy

Czy więc, wbrew opiniom większości kierowców, państwo jest u nas łaskawe i nie narzuca aż tylu danin? - Musimy pamiętać, że podatki to u nas 55 proc. ceny paliwa - zaznacza jednak Szczęśniak. Dodaje, że inni po prostu narzucają jeszcze wyższe daniny. - W Europie tak to już jest, że im bogatsze społeczeństwo, tym wyższe podatki. Ale jeśli chodzi o paliwo, to każdy przypadek jest trochę inny. Bardzo drogie paliwo jest chociażby w Grecji - tam to się bierze z polityki "zaciskania pasa", którą narzuciła Unia. Drogo jest też na Malcie - ale niekoniecznie przez podatki. To w końcu wyspa, czyli dochodzą duże koszty transportu - wyjaśnia Andrzej Szczęśniak.