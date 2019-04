BM Reflex: Ceny benzyny będą dalej rosły, choć prawdopodobnie już wolniej

Uwzględniając poziom cen na rynku hurtowym oraz dotychczasową skalę podwyżek cen w detalu, prognozujemy dalsze podwyżki cen benzyny na stacjach, chociaż w mniejszym stopniu niż jak to miało miejsce w tym tygodniu.

Skala podwyżek cen benzyn na poszczególnych stacjach była z jednej strony bardzo zauważalna, a z drugiej bardzo zróżnicowana do kilku do nawet 30 groszy na litrze. Średnia cena benzyny 95 wzrosła do poziomu najwyższego od czterech miesięcy i z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć, że wkrótce przekroczy poziom 5 zł/l.