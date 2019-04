Boryszew chce utrzymać w kolejnych latach poziom nominacji na nowe projekty

"Chcemy utrzymać dotychczasowy poziom nominacji w następnych latach, przy czym coraz bardziej będzie rósł udział części do samochodów elektrycznych" - powiedział Pyszkowski na konferencji prasowej.

W 2018 roku grupa pozyskała nowe kontrakty o wartości 388,1 mln euro w trakcie życia projektów (zazwyczaj jest to okres 5-6 lat).

"Około 30% tych nominacji stanowiły części do samochodów elektrycznych, a w kolejnych latach ten udział będzie coraz większy" - dodał Pyszkowski.

Prezes Piotr Lisiecki podkreślił, że samochody elektryczne to dla grupy "pójście do przodu", w co firma mocno się zaangażowała.