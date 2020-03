BOŚ i KAPE rozpoczęły współpracę dot. wspierania instalowania OZE w szkołach

"Cieszymy się, że tak proekologiczny bank zdecydował się na współpracę właśnie z nami. Nasze wieloletnie doświadczenie w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii będzie mogło być wykorzystane w najlepszy sposób do zmniejszenia kosztów za media i ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co jest zgodne z polityką klimatyczną Polski i UE. Panele fotowoltaiczne na dachach szkół to także doskonałe praktyczne podejście do zaszczepienia świadomości ekologicznej u najmłodszych obywateli RP. Do kompleksowej obsługi tej współpracy pomiędzy BOŚ, KAPE i JST proponujemy również wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania 'KAPE monitoring' do monitorowania zużycia energii w budynkach szkolnych" - podsumował prezes KAPE Radosław Rasała.