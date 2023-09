Buty Nike Air Jordan tracą na wartości. Nadchodzi zmierzch ery odsprzedaży?

Nike Jordan tracą na wartości?

Na platformie odsprzedaży StockX średnia cena składkowa butów Nike Air Jordan 1 Retro High, od dawna uznawanych za perłę wśród butów kolekcjonerskich, spadła z poziomu 61 proc. w 2020 r. do 4 proc. w 2023 r. Mówiąc jaśniej, niegdyś za nie płaciło się co najmniej 100 dolarów powyżej ceny katalogowej. Dziś natomiast płaci się za nie mniej niż 10 dolarów więcej od pierwotnej ceny.

Jordany niezwykle istotne dla finansów Nike

To, co trzeba podkreślić, to fakt, że sprzedaż w StockX nie ma bezpośredniego wpływu na wyniki finansowe producenta obuwia. Jednak analitycy zwracają uwagę, że trendy na rynku odsprzedaży mogą wskazywać nastroje konsumentów wobec marki i popyt na jej buty. Chociaż Nike wciąż znajduje się w pierwszej piątce najlepiej sprzedających się marek obuwia na tej platformie, to jednak jej bezpośredni konkurenci odnotowują znacznie wyższe wzrosty sprzedaży.