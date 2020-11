Canal+ odlicza dni do debiutu na giełdzie. Eksperci chwalą biznes, ale nie wierzą w powtórkę z Allegro

Canal+ jest na ostatniej prostej do zapowiadanego od początku roku głośnego debiutu na warszawskiej giełdzie . Operator platformy płatnej telewizji i właściciel jednego z największych dystrybutorów filmów w Polsce dostał zielone światło od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i planuje wejście na GPW już 23 listopada .

Kusząca oferta Canal+

- Oferta Canal+ jest bardzo ciekawa nie tylko pod względem profilu biznesowego, ale również silnej pozycji finansowej - ocenia dr Tomasz Bursa, wiceprezes OPTI TFI. Wylicza, że nawet przy ostatecznej cenie akcji ustalonej na 60 zł, wskaźnik ceny do zysku będzie na tyle korzystny, że debiut może być udany i szybko notowania pójdą wyżej.

Wśród mocnych stron Canal+, które mogą zachęcić inwestorów do kupna akcji, wylicza defensywny model biznesowy, z którego są powtarzalne przepływy finansowe, dużą jakość biznesu, zdolność do generowania gotówki i niskie zadłużenie. Ekspert OPTI TFI mówi też, że dla inwestorów atrakcyjna jest perspektywa dzielenia się zyskiem przez Canal+. Uważa, że możliwa jest wypłata ponad 75 proc. zysku w formie dywidendy. To daje ponad 5-procentową stopę zwrotu z możliwością jej kilkuprocentowego wzrostu w kolejnych latach.