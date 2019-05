Capex Bakallandu wyniesie min. 20 mln zł, głównie na automatyzację

"W następnych latach nasz capex wyniesie co najmniej 20 mln zł. Będą to środki przeznaczone na automatyzację i pakowanie" - powiedział Moczulski w rozmowie z ISBnews w kuluarach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews była głównym patronem medialnym EKG.

"W ostatnich trzech latach nasz capex wyniósł łącznie ponad 50 mln zł - to wystarczające inwestycje, żeby były moce wytworzeniowe. W tej chwili nie potrzebujemy budować nowych zakładów, ani ich rozbudowywać, natomiast inwestujemy punktowo tam, gdzie jest potrzebna automatyzacja np. pakowania, układania" - dodał.

Prezes poinformował też, że pomimo rezygnacji z części asortymentu zapewaniającego ok. 20 mln zł przychodów - dania gotowe Zagłoba, produkty sojowe Orico - w roku obrotowym 2017/2018 (zakończonym 30 czerwca 2018) Bakalland odnotował wzrost przychodów na poziomie skonsolidowanym, które przekroczyły 550 mln zł. Prezes podkreślił, że w tym roku obrotowym widać kontynuację wzrostu.

"W tym roku dalej rośniemy. Dla mnie jest ważna rentowność i ona też wyraźnie się po poprawia - jeszcze 5 lat temu była bardzo niska, a teraz bardzo konsekwentnie zbliżamy się do poziomu rentowności 10% EBITDA . W tym roku jeszcze tego nie osiągniemy, ale bardzo konsekwentnie do tego dążymy" - podkreślił Moczulski.

"Dokonaliśmy inwestycji i opatentowaliśmy pewien wynalazek - polegający na mikrofalowym prażeniu, którego nikt w Polsce i na świecie nie ma. To pozwoli nam na dalsze wprowadzanie innowacyjnego portfela produktowego w tym sensie, że to portfolio będzie unikalne. Ta technologia pozwoli nam np. uzyskać pewne unikalne cechy w procesie mikrofalowego prażenia orzechów" - powiedział prezes.

"Chcemy, by wszystkie produkty w ofercie miały wspólny mianownik - przekąskowość. Nadają się do tego produkty bio, bakalie dosmaczane, tradycyjne bakalie w mniejszych opakowaniach dostosowane do stylu życia 'w biegu'" - stwierdził.