CBRE: Klienci licznie powrócili do centrów handlowych, otwarto ponad 90% sklepów

Zgodnie z jej słowami, udział tych, którzy mogli otworzyć sklepy, a nie zrobili tego, to ok. 5-10% powierzchni, w większości galerii - bliżej 5%. W zarządzanym przez CBRE portfelu otworzyli się prawie wszyscy, mniej niż 5% powierzchni przypada na tych, którzy deklarują, że na razie nie otworzą sklepów.

"Część umów najmu przewiduje sytuacje związane z nieotwarciem lokali oraz związane z tym działania. Na razie wzywamy najemców do usunięcia naruszenia w postaci nieotwarcia sklepu oraz złożenia oświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W imieniu wynajmujących dbamy, by galerie funkcjonowały, ale tym samym wzywamy najemców do realizacji ich zobowiązań umownych. Trzymiesięczny okres wskazany przez ustawodawcę jest czasem, żeby dojść do porozumienia, w jakich warunkach będziemy razem pracować. Musimy pamiętać, że na koniec dnia najważniejszy jest klient galerii, który oczekuje, że oferta centrum będzie pełna" - wyjaśniła Frątczak.