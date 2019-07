CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu

"Przedmiotem przymusowego wykupu były wszystkie akcje Gino Rossi należące do wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych Gino Rossi, tj. 17 049 585 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda, reprezentujących ok. 9,98% kapitału zakładowego Gino Rossi oraz uprawniających do 17 049 585 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Gino Rossi, co odpowiada 9,98% ogółu głosów w Gino Rossi" - czytamy w komunikacie.