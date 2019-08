CCC wystrzeliło w górę. Takich zysków nikt się nie spodziewał

88,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto CCC w drugim kwartale to może nie jest szczyt możliwości spółki, która rok wcześniej potrafiła w tym samym okresie zarobić ponad 200 mln zł na czysto (do zysków doszło wtedy ekstra 104 mln zł na "okazyjnym nabyciu" szwajcarskiej KVAG), ale analitycy mają inne zdanie na ten temat. Według ich prognoz była szansa na może 66,8 mln zł na plusie - wynika z ankiety PAP. Wynik jest sporym pozytywnym zaskoczeniem.

I giełda to docenia. Akcje rosną we wtorek o aż prawie 10 proc.. To miła odmiana. W ostatnim półtora roku głównie spadały. W połowie stycznia 2018 r. przebiły 300 zł, w kwietniu tego roku doszły nawet do ponad 230 zł, a teraz… można nawet po dzisiejszym wzroście kupić je za 140 zł.

Zobacz też: Podatek handlowy wraca w dziwnej formie. "Za chwilę będzie też podatek mostowy i płotowy"

Spółka wypadła nawet w sierpniu z grona 20 największych firm na giełdzie. W piątek jej wartość rynkowa zeszła do 5,1 mld zł, przez co dała się wyprzedzić dwóm bankom: Aliorowi i Handlowemu.

Wszystko to przez nietrafione inwestycje w Niemczech. Przez pewien czas odbijało się to czkawką. Ale drugi kwartał wiele zmienia w negatywnym obrazie CCC.

Przychody wzrosły o 29 proc. do 1,64 mld zł, co przypisywać trzeba przejęciu sieci Gino Rossi oraz rozbudowie sieci z marką CCC i dobrym wynikom e-commerce. Liczba sklepów grupy CCC wzrosła o 12 proc. do 1 212.

Sprzedaż liczona dla tych samych sklepów (LFL), tj. bez uwzględnienia przejętych oraz nowo otwartych jednak spadła - o 3 proc. Jednocześnie jednak udało się ściąć koszty sklepów w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni.

Jak podaje spółka ten wskaźnik spadł o 8 proc., tj. o 15 zł na mkw. Z tego 4 zł to niższe koszty zatrudnienia. Po części to efekt zwiększenia wielkości sklepów z marką CCC. Przeciętny sklep ma teraz 642 mkw, podczas gdy rok temu 584 mkw.

Rewelacyjnie rozwija się sprzedaż sklepów internetowych, a głównie eobuwie. Sprzedaż wzrosła o 50 proc. rok do roku do 349 mln zł, z czego 331 mln zł to przychody eobuwia, a 11 mln zł DeZee.

E-commerce nie daje jednak jeszcze dużych zysków. W drugim kwartale EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł zaledwie 10 mln zł, czyli o 71 proc. mniej rok do roku. Cała grupa CCC zarobiła 342 mln zł EBITDA. Marża brutto na sprzedaży na e-commerce nawet wzrosła z 44 do 46 proc. Spółka wskazuje jednak, że okresowo zwiększyła wydatki na reklamę o 34 mln zł rok do roku.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące