CCC spada z gwiazd na ziemię. Inwestorzy zwątpili

Patrząc na obecne notowania widać, że długoterminowo to była doskonała decyzja dla Dariusza Miłka. Owszem był moment, kiedy cena akcji CCC przekroczyła nawet 300 zł na początku ubiegłego roku, a wartość spółki przebiła 12 mld zł, ale to już "zamierzchła przeszłość". Teraz z tych 12 mld zł zostało miliardów zaledwie pięć i pół, a kurs zszedł w poniedziałek do nawet 133,20 zł. Co się stało?