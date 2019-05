Wyniki CCC na minusie. W Europie Zachodniej biznes nie wychodzi

Obuwie produkowane przez CCC głównie w Indiach (około jednej czwartej importu, który stanowi dwie trzecie sprzedaży w sklepach CCC) sprzedaje się świetnie w krajach naszego regionu, ale z oporami przyjmuje się w bogatszych krajach Europy Zachodniej. Między innymi dlatego spółka zrezygnowała z prowadzenia własnych sklepów w Niemczech, wnosząc na początku bieżącego roku swoje sklepy do sieci Reno w zamian za 30 proc. udziałów i umowę na dostarczanie butów.

Kontynuowana jest jednak działalność w Austrii i Szwajcarii. Niestety ze stratami. W pierwszym kwartale na 107 mln zł strat działalności detalicznej, aż 46 mln zł poniosły sklepy w Europie Zachodniej. Po części to jeszcze koszty sieci w Niemczech.

Pierwszy kwartał dla CCC nie był dobry, bo grupa straciła 152,6 mln zł. To o 5 proc. gorzej niż rok temu. W pierwszych kwartałach obuwniczej sieci rzadko jednak udawało się w historii wykazywać zyski, ale straty nigdy nie były tak wielkie. Spółka żali się przede wszystkim na zakaz handlu w niedzielę i nierentowność sklepów w krajach niemieckojęzycznych.

219 sklepów w Szwajcarii dało już 14 proc. przychodów grupy CCC od stycznia do marca 2019, czyli łącznie 104 mln zł. W przeliczeniu na sklep daje to 159 tys. zł miesięcznie. Podobną efektywność mają salony w Austrii. Te krajowe biją je jednak na głowę.

Przeciętny sklep CCC w Polsce daje 263 tys. zł przychodów co miesiąc. Rok do roku przy tym efektywność na rodzimym rynku bardzo wzrosła. 467 sklepów w kraju zwiększyło sprzedaż o przeciętnie 23 proc. rok do roku.