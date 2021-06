CD Projekt bliski finalizacji przejęcia. Prezes: Vancouver jest bardzo dobrym zapleczem

- Otworzyliśmy się bardziej na możliwość akwizycji. Są potencjalnie możliwe. Jednak raczej byśmy nie skupiali się na podmiotach, aby łączyć obroty, co raczej na możliwościach twórczych. Patrzymy więc na potencjalne akwizycje przez pryzmat tego, na ile dany zespół pasuje do naszej kultury korporacyjnej - przyznał prezes podczas prezentacji na GPW Innovation Day.

- Jest to dość ambitny plan, ale jednocześnie uważamy, że to jest ten moment, aby podjąć ten krok. W przyszłym roku na taki model będziemy mogli się przełączyć. Obecnie trwają prace przygotowawcze do tego - powiedział Kiciński.

- Przy grze "Cyberpunk 2077" cały czas pracujemy nad usprawnieniami i DLC oraz przygotowaniem gry do nowej konsoli. Jeżeli chodzi o "The Witcher: Monster Slayer" i mikrotransakcje, to będzie taka możliwość, ale nie ogłaszaliśmy jeszcze, jakiego typu to będą mikropłatności - przyznał.