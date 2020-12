CD Projekt ucieka spod topora. Prezes przyznaje: źle oceniliśmy skalę i złożoność problemów

Choć od premiery gry "Cyberpunk 2077" minęły już cztery dni, emocje związane z jedną z najbardziej wyczekiwanych gier roku nie opadły. Szczególnie dobitnie widać to po fatalnych ocenach graczy posiadających konsole starszej generacji i po notowaniach CD Projektu na giełdzie.

Jeszcze tydzień temu akcje biły rekordy, co przekładało się na wycenę biznesu CD Projektu na ponad 46 mld zł. W poniedziałek o poranku kapitalizacja wynosiła już tylko niewiele ponad 26 mld zł. Tym samym w tydzień wartość - do niedawna największej spółki z warszawskiej giełdy - spadła aż o 20 mld zł.

Po fatalnym otwarciu poniedziałkowej sesji, gdzie akcje były na minusie nawet 25 proc. , w kolejnych godzinach notowania odbiły w górę, odrabiając sporą część strat. Ostatecznie, po zamknięciu sesji, akcje są wyceniane na 296,10 zł. To już tylko niecałe 8 proc. pod kreską.

Przy takim kursie cały CD Projekt wart jest niecałe 30 mld zł. To oznacza, że udało się uratować blisko 4 mld zł kapitalizacji, w porównaniu z porannym dołkiem.

Zarząd przyznaje się do błędów

Na specjalnie zorganizowanej konferencji zarząd przyznał, że studio błędnie oceniło skalę problemów na PlayStation 4 i Xbox One, czyli konsole starszej generacji. Prace nad poprawkami trwały do ostatniej chwili, dlatego nie wysłano konsolowych edycji do recenzentów.