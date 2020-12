Cyberpunk 2077. Panika na giełdzie. Wyparowało kilkanaście miliardów. "Powinniśmy poświęcić więcej czasu"

Po tym wpisie cena akcji CD Projekt wzrosła jednego dnia o 6 proc. (z 99 zł do 107 zł). Prawie trzy lata później, tuż przed premierą, akcje kosztowały ponad 400 zł. W poniedziałek, na trzy dni przed wielkim debiutem 10 grudnia, notowania sięgnęły 464 zł i była to rekordowa wycena.

Potem jednak nastąpił mocny zjazd. W poniedziałek 14 grudnia cena akcji wynosiła 270 zł. Już w piątek na zamknięciu giełdy akcje kosztowały 320 zł. W poniedziałek spadek nasilił się – notowania CD Projektu idą w dół o kilkanaście, a momentami nawet o ponad 20 proc. Jeszcze na początku grudnia kapitalizacja CD Projektu sięgała 44 mld zł i była największa na warszawskiej giełdzie. Obecnie to niecałe 30 mld zł. W porównaniu ze szczytem z ubiegłego tygodnia, wycena w poniedziałek była niższa nawet o ponad 17 mld zł. Co się stało?

Jak tłumaczą eksperci cytowani przez portal Polygamia.pl , w ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z korektą mocnego ruchu wzrostowego z poprzednich dni. Dodatkowo inwestorzy detaliczni bali się odwrócenia wzrostowego trendu zaraz przed premierą, a chcieli z niego jeszcze skorzystać, więc sprzedawali akcje.

Jednak to nie wszystko. - Już w ubiegłym tygodniu pojawiały się doniesienia, że wersja gry na stare generacje konsol jest niedopracowana i z błędami technicznymi. Rynek przewidywał, że coś może być nie tak - mówi Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

W poniedziałek rano średnia ocen na Metacritic w dziesięciostopniowej skali wynosi 2,8 pkt dla wersji gry na Sony PlayStation 4 oraz 3,7 pkt. dla wersji na Microsoft Xbox One. Problem dotyczy tych dwóch wersji, dużo lepiej wypada bowiem wersja na PC, dla której średnia ocen to 6,8.

W poniedziałek na warszawskiej giełdzie widać było panikę. Spadek na akcjach CD Projektu momentami sięgał 25 proc. Zdaniem Konrada Ryczko, to wynik bardzo negatywnych ocen wersji na konsole.

- Ponad połowa, a według niektórych szacunków aż 65-70 proc., sprzedaży miała być realizowana na konsole starej i nowej generacji. Rynek konsolowy miał mocno przyczynić się do wyniku. Jeżeli ta wersja nie działa, inwestorzy będą ciąć prognozy sprzedaży - ocenia analityk.

Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ w prognozach z listopada zakładali sprzedaż 21 mln kopii gry do końca 2020 roku. Szacowali też, że w ciągu 12 miesięcy po premierze liczba sprzedanych kopii wzrośnie do 34,5 mln. Na razie wiadomo, że do 9 grudnia gracze złożyli 8 mln zamówień przedpremierowych.